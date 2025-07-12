Російська армія запустила по Україні понад 600 повітряних цілей. Як відпрацювала ППО

Вночі 12 липня окупанти атакували Україну 597 ударними безпілотниками (з них 339 Shahed) з напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово в РФ, а також 26 крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Попередньо, станом на 10 годину протиповітряна оборона збила 344 засоби повітряного нападу противника:

319 ворожих дронів типу Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання однієї ракети та 20 дронів зафіксували в п’яти місцях, падіння збитих цілей — у 19 місцях.