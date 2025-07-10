Росія вдарила по Україні 415 дронами й ракетами, основна ціль — Київ

У ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415 дронами й ракетами. Основний напрямок удару — Київ.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема армія РФ запустила:
- 397 БпЛА, з них 200 — Shahed;
- вісім балістичних ракет «Іскандер-М»;
- шість крилатих ракет Х-101;
- чотири зенітні керовані ракети С-300.
За даними Повітряних сил, ППО збила 178 цілей: 164 дрони, 8 ракет «Іскандер-М» та 6 ракет Х-101. Крім того, 204 дрони / ракети — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання у восьми локаціях (33 БпЛА), а також падіння уламків на 23 локаціях.
У Києві через цю атаку загинули двоє людей, ще 16 постраждали. Також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.