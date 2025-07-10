Росіяни вночі масовано атакували Київ та область. Є загиблі, багато постраждалих

У ніч проти 10 липня росіяни атакували Київ та область ракетами й дронами. Атака тривала майже 10 годин.

Про це повідомляють голова ОВА Микола Калашник, мер Києва Віталій Кличко та начальник МВА Тимур Ткаченко.

Попередньо відомо, що в Києві загинули дві людини, ще 14 постраждали, з них 9 — в лікарні. В області поранення отримав один чоловік.

У Шевченківському районі уламки дрона впали на житловий будинок, там сталась пожежа.

У Дарницькому районі через уламки зайнялася пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

У Соломʼянському районі загорівся дах нежитлової будівлі, в Голосіївському — спалахнула вантажівка.

У Подільському — уламки впали на території нежитлової забудови. Там також практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги.