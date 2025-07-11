Зеленський підтвердив, що США відновили постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 липня підтвердив, що США відновили поставки зброї. За його словами, про це свідчать всі доповіді.

«Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові — з генералом Келлогом», — сказав президент у вечірньому зверненні.

Він додав, що зараз Україна має «хороші сигнали» від США.

Сам спецпредставник США Кіт Келлог за ккілька годин до цього анонсував свій візит в Україну — він приїде 14 липня і пробуде у країні тиждень.