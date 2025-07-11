Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу Цивінський не отримав офіційного пояснення, чому його не призначили

Детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський три дні тому звернувся до уряду, щоб зʼясувати, які були правові підстави відхилити його кандидатуру на посаду очільника Бюро економічної бзепеки. Цивінський також хотів отримати документи, що стали підставою для такого рішення.

Про це Олександр Цивінський написав у Facebook.

За словами Цивінського, після трьох днів жодних відповідей, рішень чи матеріалів він не отримав. Відомості про те, які саме «безпекові ризики» мають місце у випадку його призначення, відсутні. Цивінський заявляє, що зараз готуються інформаційні вкиди та спроби дискредитувати його через інтернет-ресурси та анонімні джерела.