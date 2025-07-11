NYT: Убитий в Києві полковник СБУ командував підрозділом, який воював на Курщині та ліквідував Моторолу

Вдень 10 липня в Києві розстріляли співробітника Служби безпеки Івана Воронича. За даними джерел New York Times, він був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» та пропрацював у відомстві кілька десятків років.

СБУ повідомила, що розслідує вбивство, але не надала подробиць. Українські посадовці поки що не припускали причетності Москви до загибелі Воронича, пише NYT.

«Полковник Воронич дуже активно брав участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом є побутове вбивство — це одна справа. Але якщо це публічна страта, здійснена росіянами, — це зовсім інше, і тоді СБУ має негайно реагувати», — розповів виданню ексочільник Служби безпеки Іван Баканов, який був знайомий із загиблим особисто.

Після початку карʼєри в СБУ в середині 1990-х років Воронич певний час командував спецпідрозділом, відомим як П’яте управління, каже його анонімний колишній колега. Управління отримувало технічну підтримку від ЦРУ і було відповідальне за ліквідацію російського бойовика Арсена Павлова на псевдо «Моторола».

У роки після вторгнення РФ в Україну полковник був частиною елітного підрозділу, що діяв у сірій зоні фронту, стверджують його колеги. Також цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ в Курській області Росії влітку 2024 року, йдеться у статті.