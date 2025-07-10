У Києві розстріляли співробітника СБУ, спецслужба почала розслідування

У Голосіївському районі Києва знайшли тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями, загиблий — співробітник СБУ.

Про це повідомила столична поліція.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються.

Ексрозвідник Роман Червінський пише, що загиблий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, військового вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той о 8-й ранку виходив з дому.

У пресслужбі СБУ підтвердили «Бабелю», що вбитий — працівник спецслужби, але не уточнили імені.

Спецслужба почала розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу — посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.