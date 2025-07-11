ДБР повідомило голові ЦПК Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили громадському активісту про підозру в ухиленні від проходження військової служби, а також у шахрайстві.
Про це повідомляє ДБР.
Імені фігуранта не називають, однак джерела «Бабеля» в ДБР підтвердили, що йдеться про голову Центра протидії корупції Віталія Шабуніна. Правоохоронці наголосили, що підозра жодним чином не повʼязана з професійною діяльністю Шабуніна.
За даними слідства, після мобілізації у 2022 році чоловік тривалий час не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не є частиною Сил оборони. Попри відсутність у військовій частині, щомісяця Шабунін отримував грошове забезпечення — понад 50 тисяч гривень, кажуть у ДБР.
Там додали, що фігурант незаконно використовував позашляховик, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Шабунін, зокрема, пересувався на цьому авто по Києву, йдеться у пресрелізі.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 ККУ та ч. 2 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
- Сьогодні за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області, а також у його помешканні проводили обшуки. У ЦПК припустили, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна — Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК. За даними організації, яку очолює активіст, правоохоронці вилучили в нього мобільний телефон, а також іншу техніку в дружини й дітей.