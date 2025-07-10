Штаб у Парижі та координаційна група в Києві: «Коаліція охочих» узгодила плани щодо миротворців в Україні

Країни-члени «Коаліції охочих» погодили плани стосовно розгортання миротворчого контингенту в Україні після завершення бойових дій.

Про це повідомили на сторінці британського уряду.

Союзники зустрілися онлайн у четвер, 10 липня: прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон — з Об’єднаного штабу в Нортвуді у Великій Британії. Президент Володимир Зеленський, голова уряду Італії Джорджа Мелоні та інші доєдналися з Конференції з відновлення України в Римі.

Крім того, вперше участь у заході взяли представники США: спецпосланник президента Дональда Трампа Кіт Келлог, сенатори Ліндсі Ґрем і Річард Блументаль.

Партнери домовилися започаткувати штаб-квартиру в Парижі під спільним керівництвом Сполученого Королівства та Франції. Там координуватимуть всі тактичні та операційні питання. За рік штаб переїде в Лондон, йдеться в повідомленні.

За планом також створення координаційної групи в українській столиці, яку очолить британський військовий офіцер. Передбачено, що після припинення вогню контингент:

відновить Сухопутні війська за допомогою логістів, фахівців зі зброї та інструкторів;

зробить безпечним повітряний простір в Україні — спільно з Повітряними силами ЗСУ літаки Коаліції патрулюватимуть небо. Очікується, що це заспокоїть цивільне населення та створить умови для відновлення нормального міжнародного авіасполучення;

підтримає безпеку в морі — до чинної Чорноморської робочої групи (туди входять Туреччина, Румунія і Болгарія) додадуть спеціалістів, щоб пришвидшити розмінування та гарантувати судноплавство до українських портів і з них.

Кір Стармер вважає, що підтримка України — не лише моральне зобов’язання партнерів, але й питання їхньої власної безпеки.

«Разом з партнерами ми активізуємо підтримку України вже зараз: посилюємо санкційний тиск на Путіна та забезпечуємо українських військових необхідною зброєю. Що більше ми протидіємо агресії Росії, то безпечніше для Британії, наших союзників і всього євроатлантичного простору», — каже політик.