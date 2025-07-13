СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Служби безпеки Воронича

СБУ 13 липня ліквідувала кілерів, які вбили в Києві полковника Служби безпеки Івана Воронича. Операцією особисто керував голова СБУ Василь Малюк.
Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, правоохоронця за дорученням російських спецслужб вбили чоловік і жінка. Їхній куратор з РФ наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом він передав кілерам координати схрону, де був пістолет з глушником.
Після вбивства вони намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку провели спецоперацію — чоловік та жінка чинили опір, тому їх ліквідували.
- Івана Воронича розстріляли в Києві вдень 10 липня. Тіло з вогнепальним пораненням знайшли в Голосіївському районі міста. За даними джерел New York Times, він був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» й пропрацював у відомстві кілька десятків років.
- Після початку карʼєри в СБУ в середині 1990-х років Воронич певний час командував спецпідрозділом, відомим як П’яте управління, каже його анонімний колишній колега. Управління отримувало технічну підтримку від ЦРУ і було відповідальне за ліквідацію російського бойовика Арсена Павлова на псевдо «Моторола».
- У роки після вторгнення РФ в Україну полковник був частиною елітного підрозділу, що діяв у сірій зоні фронту, стверджують його колеги. Також цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ в Курській області Росії влітку 2024 року.