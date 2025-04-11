AFP: Шість країн Європи готові відправити військових в Україну

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Близько шести держав, серед яких Велика Британія, Франція і країни Балтії, заявили про готовність відправити своїх військових в Україну для контролю за припиненням вогню під час зустрічі «Коаліції охочих».

Про це повідомили європейські чиновники, передають Agence France Presse і Barronʼs.

Європейські міністри оборони провели нові переговори про потенційне розгортання своїх військ в Україні після того, як Київ і Москва досягнуть угоди про припинення вогню. Дискусії очолювали Велика Британія і Франція, а до них долучилися ще 30 країн.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що європейські миротворчі сили не розділятимуть українську і російську армії на лінії зіткнення. Натомість вони підтримуватимуть Сили оборони України. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню додав, що найкращою гарантією безпеки буде посилення українського війська.

Лондон і Париж наполягають, що під час нових раундів переговорів країни досягли прогресу – і тепер військові активізують роботу над тим, як забезпечити мир у небі, на морі та на землі.

Однак міністри з інших країн заявили, що досі існує невизначеність щодо цілей, мандату і підтримки з боку Сполучених Штатів.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак згодом міністр оборони Німеччини заявив, що відкритий до ідеї відправити миротворців в Україну.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, як і в Чехії.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.