Президент Франції окреслив, як бачить європейські сили стримування в Україні

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Президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським розповів, як бачить європейські сили стримування в Україні. Це бачення виклали у французько-британському плані, який отримають усі країни, що братимуть участь в обговоренні європейського контингенту в Україні.

«Бабель» зібрав головні тези.

Франція хоче сталого й тривалого миру в Україні. Це питання включає в себе врегулювання територій — лінії фронту й окупованих територій. Насамперед слід досягти припинення вогню, а після цього запустити механізм, який гарантуватиме дотримання такої угоди.

Європейський контингент або ООН. Це може бути або миротворча місія ООН з відповідним мандатом, або європейські сили стримування — контингент. Однак президент Зеленський раніше наголошував, що Україна не бачить миротворців ООН як альтернативу європейському військовому контингенту або гарантіям безпеки.

Моніторинг. Європейський контингент може моніторити дотримання припинення вогню, але перебуватиме не на першій лінії оборони. Європейські військові з тих країн, які погодяться на участь, будуть у стратегічних місцях, матимуть стратегічні бази. Також вони можуть навчати українських солдатів, а також займатися логістикою.

Якщо Росія захоче напасти знову. У такому разі напад Росії буде не тільки на Збройні сили України, а й на європейські сили. Останні в такому разі діятимуть за наказами генштабів своїх країн.

Посилення ЗСУ. Зараз першочерговим завданням Європи є зробити українську армію, найбільшу армію Європи, максимально сильною, щоб та була найбільшим стримуванням для Росії від майбутніх атак.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

«Бабель»

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, як і в Чехії.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.