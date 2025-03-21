Чехія не виключає відправки своїх військових в Україну. Але є умови

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Чехія може приєднатися до потенційної коаліції європейських країн у межах миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Незабаром відбудеться саміт так званої коаліції охочих, на якому обговорять гарантії безпеки України й залучення європейського контингенту для підтримки миру. Там дискутуватимуть про структуру, склад і кількість такого контингенту.

Днями в Лондоні пройшла зустріч на рівні головнокомандувачів, де також говорили про можливі форми військової присутності.

«Чехія готова бути частиною цих перемовин. Якщо буде фінальне рішення створити такі сили, я вірю, що Чехія стане їхньою частиною», — сказав Петр Павел.

Однак додав, що остаточне рішення ухвалять лише тоді, коли погодять угоду про мир. Після цього почнуться обговорення мандата європейської миротворчої місії, її складу тощо.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна не бачить миротворців ООН як альтернативу європейському військовому контингенту або гарантіям безпеки, оскільки в ООН не буде мандата захищати Україну, якщо Росія нападе втретє.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка військ до України, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою того вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості. Литва готова відправити військових в Україну у рамках європейської миротворчої місія після припинення вогню.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.