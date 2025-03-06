Премʼєрка Італії запропонувала застосувати до України 5 статтю НАТО без її членства в Альянсі

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Пресслужба Офісу президента України

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні пропонує поширити дію пʼятої статті статуту НАТО на Україну без надання їй повноправного членства в Альянсі.

Про це пише Financial Times.

Пʼята стаття статуту НАТО зобовʼязує надавати військову допомогу союзникам, які зазнали нападу. Мелоні вважає це більш стійкою гарантією безпеки для України, ніж відправка європейських миротворців.

«Я виключаю можливість відправки італійських солдатів. Краще подумати про більш довгострокові рішення. Довгостроковим рішенням було б розширити пʼяту статтю статуту НАТО», — цитує слова Мелоні агентство Ansa.

Миротворчі війська в Україні

17 лютого президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди.

Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.

Румунія може стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні. Це рішення наразі не підтримує парламент країни.