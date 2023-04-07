Трамп — головний передвиборчий «таран» республіканців. Знову. Це через обвинувачення й арешт? Він зможе балотуватися з вʼязниці? І дружитиме з путіним? Пояснюємо коротко

Трамп проти України? Що він казав?

Казав різне, але завжди маячню. За день до повномасштабного вторгнення росії в Україну, 23 лютого 2022 року, Трамп назвав рішення путіна про визнання «ДНР» і «ЛНР» геніальним і похвалив його за те, що він задумав «стати миротворцем». Уже за кілька днів Трамп змінив риторику, назвав вторгнення росії жахливим і сказав, що молиться за українців. Однак зазначив, що війни б не було, якби президентом США був він.

Саме останню тезу Трамп повторює найчастіше, поступово вона почала обростати подробицями. У лютому 2023 року він стверджував, що може закінчити війну за одну добу, просто подзвонивши путіну та Володимиру Зеленському і домовившись про мирні переговори. У березні Трамп уточнив, як саме він планує домовлятися.

«У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб вони [росія] щось захопили. Ви ж знаєте, що [в Україні] є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б», — сказав він в інтервʼю на Fox News.

Також Трамп заявив, що впевнений — росія рано чи пізно захопить Україну. І тільки його перемога може всіх врятувати.

Востаннє він згадував Україну 4 квітня, коли після звільнення з-під арешту виголошував промову у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Він повторив, що війни б не було, якби президентом обрали його, і звинуватив Джо Байдена в ескалації ядерної Третьої світової війни.

А його союзники-республіканці теж так думають?

Найпалкіші прибічники Трампа в Республіканській партії публічно і голосно виступають проти допомоги Україні. Конгресвумен від Джорджії Марджорі Тейлор Ґрін, яка прийшла підтримати Трампа на акцію протесту під час його арешту в Нью-Йорку, відзначилася найбільш різкими заявами. Ще до повномасштабного вторгнення вона заявляла, що уряд України «існує лише тому, що Держдеп Обами допоміг скинути попередній режим». А в листопаді 2022 року Ґрін казала, що при владі республіканців «Україна не отримає ані копійки».

Марджорі Тейлор Ґрін на мітингу прихильників Дональда Трампа біля Офісу окружного прокурора в Нью-Йорку 4 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Трампіст Метт Гетц, конгресмен від Флориди, у лютому 2023 року вніс на розгляд Палати представників резолюцію про припинення військової допомоги Україні. Резолюцію підтримали ключові трампісти в нижній палаті парламенту — Енді Біггс, Пол Госар, Лорен Боберт, Томас Массі, Анна Пауліна Луна, Ральф Норман та інші. А коли у квітні 2022 року Палата представників голосувала за ленд-ліз для України, то проти були саме 10 MAGA-республіканців.

Візит Джо Байдена до Києва Пол Госар прокоментував словами: «Україна нам не друг, а росія нам не ворог».

Позиція інших республіканців менш радикальна. Протягом 2022 року вони переважно голосували за всі законопроєкти щодо підтримки Україна. Проте що ближче до виборів, то важливіше для республіканців критикувати зовнішню політику Джо Байдена. Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що «допомога Україні не може бути порожнім чеком», і відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського. А найімовірніший головний конкурент Трампа на майбутніх праймеріз Рон Десантіс заявив, що підтримка України не є «життєво важливим» національним інтересом США. Щоправда, його одразу розкритикували проукраїнські сенатори-республіканці.

Опитування показують, що за рік відсоток американців, які вважають обʼєм допомоги Україні завеликим, істотно зріс — загалом із 7 до 26%. Такий приріст дають саме настрої виборців республіканців, серед яких він ще більший — з 9 до 40%. Саме на цю тенденцію орієнтуються деякі республіканці у своїй риториці, яку підтримують найвпливовіші публічні спікери, що агітують за республіканців. Наприклад, Бен Шапіро чи Такер Карлсон.

Утім, наразі більшість їхніх виборців так чи інакше підтримують допомогу Україні. А росії співчувають лише 6%.

Чи зросли шанси Трампа на перемогу у виборах на тлі справи проти нього?

Про конкретні шанси на перемогу говорити ще зарано — вибори будуть лише в листопаді 2024 року, до того часу може статися будь-що. Однак про два аспекти політичні аналітики вже говорять упевнено.

По-перше, Дональд Трамп — знову абсолютний лідер Республіканської партії. Якби праймеріз пройшли зараз, він би легко переміг Десантіса — 50,8% проти 24,6%. Про інших можливих кандидатів-республіканців годі й казати — наступним після Десантіса в рейтингу йде Майкл Пенс із 5% підтримки. Навіть ті республіканці, які ще восени 2022 року висловлювалися негативно щодо Трампа, на тлі кримінальної справи змушені публічно його підтримувати. Показовим є невелике опитування, яке провели журналісти в Неваді. Із 35 виборців республіканців 20 зізналися, що думали проголосувати за Десантіса, але 14 із них, коли почули про арешт Трампа, вирішили все ж віддати голос саме йому.