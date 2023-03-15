Однопартійці Десантіса в Сенаті США розкритикували його заяви про Україну

Кілька сенаторів від Республіканської партії виступили проти заяв губернатора Флориди Рона Десантіса про те, що підтримка України не є «життєво важливим» національним інтересом США.

Про це пише CNN.

«Сказати, що це не має значення, означає сказати, що воєнні злочини не важливі», — сказав сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем і додав, що агресія рф виходить за межі України.

Сенатор Джон Корнін зазначив, що дещо здивований позицією Десантіса. На думку Корніна, вона викликає запитання.

«Я маю на увазі, що губернатор Десантіс — ветеран, він розумний хлопець. Я вважаю, що він є дуже хорошим губернатором, і я не розумію, чому він говорить, що Україна не важлива для Сполучених Штатів», — сказав він.

Представник республіканців у Сенаті Джон Тʼюн сказав, що не згоден з Десантісом, і наголосив, що серед членів Республіканської партії думки різняться.

Віцеголова комітету Сенату з розвідки, сенатор Марко Рубіо заперечив слова Десантіса про війну як «територіальну суперечку».

«Це не територіальна суперечка. У сенсі, якби Сполучені Штати вирішили, що вони хочуть вторгнутися в Канаду або захопити Багамські Острови, це не було б територіальною суперечкою. Тільки тому, що хтось претендує на щось, не означає, що це йому належить», — наголосив Рубіо.

Сенатор Майк Крапо з Айдахо теж вважає, що Сполучені Штати мають продовжувати допомагати Україні фінансово.