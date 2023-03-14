МЗС запросило губернатора Флориди Десантіса відвідати Україну після його заяв, що війна з рф — це «територіальна суперечка»

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви губернатора Флориди Рона Десантіса про те, що війна в Україні — це «територіальна суперечка». Там запросили його відвідати Україну і побачити все на власні очі.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter.

«Ми впевнені, що як колишній військовий, який бував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між суперечкою та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення росії та загрози, які воно становить для інтересів США», — зазначив він.