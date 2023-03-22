Дональд Трамп заявив, що його заарештують. Усе це через роман з порноакторкою. А хіба його можна заарештувати? Що кажуть інші республіканці? ― коротко розповідаємо про справу

За що Трампа можуть заарештувати? За секретні документи, які він узяв додому?

Ні, поки що йдеться про іншу справу. У 2016 році, під час передвиборчої кампанії порнозірка Стормі Деніелс звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман з Трампом. Нібито, вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання.

І це протизаконно?

Загалом, ні. Якби Трамп просто дав їй свої гроші, то нічого такого б не було. Але платив Деніелс його адвокат Майкл Коен. Походження грошей викликало питання, Коен заявляв, що заплатив Деніелс зі своїх особистих грошей, але для цього оформив фірму-одноденку Essential Consultants LLC. Після чого Коен і Деніелс уклали угоду про нерозголошення інформації. Підписів Трампа на жодних документах немає. У документах Трамп та Деніелс фігурували під псевдонімами «Пеггі Петерсон» і «Девід Деніссон». А офіційно платіж оформили як «юридичні витрати». За законом штату Нью-Йорк це вже вважається підробкою документів.

Актриса фільмів для дорослих Стормі Деніелс виходить з Окружного суду Південного округу Нью-Йорка на слуханнях у справі Майкла Коена, адвоката та довіреної особи Трампа, 16 квітня 2018 року. Getty Images / «Бабель»

Але навіть у такому разі це лише дрібне правопорушення, а не злочин. Щоб висунути серйозне обвинувачення, прокурорам треба довести, що Трамп намагався приховати інші незаконні дії. Наприклад, порушення закону про вибори. Нью-йоркська прокуратура розглядає варіант звинуватити Трампа в цьому, тому що намір приховати платіж Деніелс та всю цю історію свідчить про бажання ввести в оману виборців.

Прокуратурі потрібно довести, що виплата Деніелс має якийсь стосунок до виборів. Але тут їм можуть допомогти закони штату Нью-Йорк, які визначають внесок у виборчу кампанію як «будь-яку цінну річ, зроблену у звʼязку з виборами».

Якими саме нормами буде оперувати нью-йоркська прокуратура, поки що невідомо. Американські правознавці висувають різні теорії. Є закон штату Нью-Йорк 14-126, який забороняє схиляти людину до витрачання грошей, щоб обійти обмеження витрат на передвиборчу кампанію. Що по суті зробив Трамп, змусивши Коена заплатити зі свого рахунка. Є ще закон штату 17-152, за яким злочинною є будь-яка змова, яка сприяє обранню кандидата «незаконними методами». Юридична оглядачка Ліза Рубін робить ставку саме на цю норму у справі Трампа.

Але це не єдина справа проти Трампа?

Так, є ще декілька — про приховування секретних документів, про заклики до штурму Капітолія та цивільний позов про завищення вартості активів у сфері нерухомості.

Зберігання таємних документів наразі все ще розслідує Міністерство юстиції. Там очікують показів ключового свідка — особистого помічника Трампа Волта Наути. З 1970-х у кожного президента США зазвичай є помічник, якого вибирають серед офіцерів Військово-морського флоту. Але Наута — особливий випадок, бо він залишився з Трампом і після його президентства, для цього звільнився з флоту.

Трамп завжди возить за собою по країні безліч картонних коробок, в які кидає усе, що йому наразі не потрібно, але може знадобитися потім — недочитані газети, мʼячі для гольфу, документи. Логістикою та вмістом цих коробок займався Наута, і саме там могли опинятися секретні документи, які потім знайшли в маєтку. Тож від показів помічника багато що залежить, і поки не відомо, чи зберіг він лояльність до Трампа.