Дональд Трамп «очікує на арешт» у вівторок. Він закликав прихильників виходити на протести

Колишній президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що «очікує на арешт» у вівторок, 21 березня. Він закликав своїх прихильників виходити на протести.

Як пише Associated Press, у своїх постах Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Трамп написав про «виток інформації» з офісу окружного прокурора Манхеттена, що вказує на його затримання.

У постах Трамп знову заявив про «вкрадені» президентські вибори 2020 року і закликав прихильників «повернути нашу націю». Подібне він казав 6 січня 2021 року. Того дня його виборці штурмували Капітолій.