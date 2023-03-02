Мін’юст США дозволив притягнути Дональда Трампа до відповідальності у суді через штурм Капітолія

Міністерство юстиції США вперше дозволило притягнути колишнього президента Дональда Трампа до відповідальності у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише The Washington Post.

Двоє офіцерів Капітолійської поліції США, а також 11 членів Палати представників Демократичної партії намагаються притягнути Трампа до відповідальності у суді за фізичні та психологічні травми, яких вони зазнали під час заворушень.

Вони подали позов на підставі ухваленого після Громадянської війни США закону. Він дозволяє відшкодування держслужбовцям, яким перешкоджають виконувати обовʼязки силою, погрозами або залякуванням.

Трамп, який закликав своїх прихильників «боротися, як у пеклі», щоб не дозволити Конгресу затвердити результати виборів президента, пізніше стверджував, що має абсолютний імунітет, наданий президенту на час виконання офіційних обовʼязків — і тому не може відповідати у суді.

Але Міністерство юстиції США ухвалило, що мова, «спрямована на підбурювання до неминучих протизаконних дій» або «здатна підбурювати до таких дій», не може бути захищена першою поправкою до Конституції США. Окружний суд, який вперше розглянув цей позов, уже постановив, що перша поправка не захищає Трампа.