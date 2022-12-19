Штурм Капітолія: Конгрес рекомендував висунути Трампу звинувачення

Спеціальний комітет Палати представників американського Конгресу рекомендував оголосити кримінальні звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу через штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Про це повідомляє CNN.
Комітет Палати представників схвалив звіт про власне розслідування штурму Капітолія, після чого проголосував за перерву в роботі. Конгресмени рекомендують притягти Трампа, а також іще кількох наближених до нього осіб до кримінальної відповідальності:
- за вплив або перешкоджання офіційній процедурі уряду США;
- змову з метою введення в оману уряду США;
- незаконні, свідомі або добровільні неправдиві заяви федеральному уряду;
- допомогу або участь у заколоті проти Сполучених Штатів.
У жовтні Спеціальний комітет Палати представників американського Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно надіслав повістку до суду колишньому президенту США Дональду Трампу.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу у праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, що стосувалося штурму будівлі Конгресу.
- Під час відкритого засідання комісії Сенату США, яка розслідує події 6 січня 2020 року, дали свідчення люди, які були причетні до процесу підрахунку голосів. Вони сказали, що в ніч виборів задовго до завершення підрахунку голосів Дональд Трамп публічно заявив про перемогу, а потім продовжував наполягати на цьому попри офіційні дані.