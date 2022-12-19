Штурм Капітолія: Конгрес рекомендував висунути Трампу звинувачення

Спеціальний комітет Палати представників американського Конгресу рекомендував оголосити кримінальні звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу через штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

Комітет Палати представників схвалив звіт про власне розслідування штурму Капітолія, після чого проголосував за перерву в роботі. Конгресмени рекомендують притягти Трампа, а також іще кількох наближених до нього осіб до кримінальної відповідальності:

за вплив або перешкоджання офіційній процедурі уряду США;

змову з метою введення в оману уряду США;

незаконні, свідомі або добровільні неправдиві заяви федеральному уряду;

допомогу або участь у заколоті проти Сполучених Штатів.

У жовтні Спеціальний комітет Палати представників американського Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно надіслав повістку до суду колишньому президенту США Дональду Трампу.