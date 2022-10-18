Втомилися від заяв Ілона Маска про мир з росією? Він не один — припинити допомагати Україні закликають Джордан Пітерсон, Бен Шапіро і Джо Роган. Як західні інтелектуали стали рупором кремля — розбір «Бабеля»

Джордан Пітерсон

Пітерсон — канадський психолог, почесний професор Торонтського університету. Він став популярним у 2016 році, коли почав публікувати свої лекції на YouTube. Зараз у нього на каналі 5,7 млн підписників. Пітерсон критикує сучасний світ, «політичну коректність», «толерантність», ліві політичні течії та рухи. У нього безліч послідовників у різних країнах, зокрема і в Україні.

Джордан Пітерсон у The Cambridge Union. Кембридж, Кембриджшир. Getty Images / «Бабель»

У 2019 році Пітерсон дебатував з філософом-марксистом Славоєм Жижеком. Тільки основна трансляція зібрала 3,6 мільйона переглядів, без урахування перекладів, фрагментів та окремих відео. У 2021 році вийшла нова книга Пітерсона «За межами порядку. Ще 12 правил життя», яка стала бестселером — продали понад 5 мільйонів примірників. Карʼєра публічного інтелектуала складалася досить успішно, поки 11 липня 2022 року Джордан Пітерсон не вирішив висловитися про війну в Україні. В американському журналі The Daily Wire вийшла його стаття «Росія проти України чи громадянська війна на Заході?» Вона неабияк здивувала багатьох його шанувальників, особливо з України.

У статті Пітерсон писав, що у війні винні країни Заходу, які розлютили росію своєю зовнішньою політикою та «дегенеративними ідеями». Президента рф путіна Пітерсон назвав практикуючим християнином, який «оперує філософськими та теологічними термінами на рівні, немислимому для західного лідера». План Пітерсона для завершення війни — нейтральний статус України на 20 років та нові вибори під контролем російських та західних спостерігачів. Пітерсон чомусь звинуватив Володимира Зеленського у запровадженні «драконівських мовних законів проти російськомовного населення північного заходу України». А потім написав, що Україна має енергетичні ресурси на узбережжі Каспійського моря. Користувачі соцмереж припустили, що професор у своєму аналізі банально переплутав Україну з Казахстаном. Той дійсно має вихід до Каспію та значний відсоток росіян на півночі країни. Деякі користувачі згадали, що у 2020 році Пітерсон лікував свою залежність від медичних препаратів у росії.

Після виходу статті Facebook-спільнота «Джордан Пітерсон українською», в якій перекладали його роботи, заявила, що припиняє свою діяльність. Але в Пітерсона досі залишається багато фанатів і послідовників у різних країнах, які продовжують вірити його аналітиці, попри її абсурдність.

Джо Роган

Стендап-комік, спортсмен та коментатор UFC, автор і ведучий суперпопулярного подкасту The Joe Rogan Experience, який виходить з 2009 року. Forbes підрахував, що у 2020 році подкаст Рогана був найприбутковішим у світі. Випуск з Ілоном Маском набрав 64 мільйони переглядів, а випуск із Джорданом Пітерсоном — 31 мільйон. Передачі Рогана цінували за свободу думки — він не пасував перед складним темами та неоднозначними питаннями. Роган та його гості обговорювали теорії змов, кліматичні зміни та катаклізми, «культуру скасування» та інші явища та тенденції сучасного світу.

Джо Роган на зважуванні спортсменів UFC в American Airlines Center 29 липня 2022 року в Далласі, штат Техас. Getty Images / «Бабель»

У травні 2020 року The Joe Rogan Experience переїхав на Spotify — за ексклюзивною ліцензією нові випуски зʼявляються лише там. За це Роган отримав $100 мільйонів. У січні 2022 року Роган покликав до себе імунолога Роберта Мелоуна, який заперечує користь щеплень від ковіду. Після цього Ніл Янг та деякі інші музиканти прибрали свою музику зі Spotify, щоб не ділити один майданчик з Роганом. Spotify вибачилися та заборонили у себе контент про шкоду вакцинації. Сам Роган від початку пандемії коронавірусу розповсюджував дивні ідеї про те, що молодим людям вакцинуватися не варто, та пропонував лікувати ковід івермектином — засобом проти глистів та інших паразитів, який часто дають коням.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Роган зробив чимало політичних випусків подкасту. Серед гостей ставало дедалі більше людей з антиукраїнською позицією. Наприклад, 11 жовтня вийшов випуск з колишньою демократкою Тулсі Габбард, яка пішла з Демократичної партії, назвавши її «елітарною кабалою розпалювачів війни». Роган не виглядав нейтральним ведучим — він почав випуск із запитання: «Поясніть глядачам, чому США фінансує війну в Україні та чому ми шлемо так багато зброї Україні?» А Габбард відповіла, що «Джо Байден просто заробляє на цій війні». А ще раніше гостем подкасту був комік та політичний оглядач Дейв Сміт, який разом із Роганом обговорив, як «демократи провокують ядерну війну, просуваючи НАТО на схід і встановлюючи маріонетковий проамериканський уряд в Україні».

Джо Рогана все частіше звинувачують у відвертій політичній пропаганді та розповсюдженні фейків. У випуску з Тулсі Габбард він розповів стару байку про те, що десь є школа, в якій встановили котячий лоточок, бо один з учнів ідентифікує себе як кіт. Причому Роган стверджує, що особисто знає, що це за школа, але не може сказати, де вона знаходиться.

Бен Шапіро та Метт Волш

Бен Шапіро — один з найвідоміших консервативних інтелектуалів у США. Йому лише 38 років, але він вже видав сім книг на суспільно-політичну тематику. Він засновник і редактор журналу The Daily Wire, веде свій подкаст The Ben Shapiro Show і декілька років був консультантом та аналітиком конспірологічного консервативного порталу Breitbart News. На його каналі в YouTube 5 млн підписників. Його книга «Як зруйнувати Америку за три прості кроки» 2020 року зараз постійно буває в топі продажів українських книгарень.

Бен Шапіро виступає на конференції Politicon 2018 у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Getty Images / «Бабель»

Перші пів року повномасштабної війни в Україні Шапіро займав помірковану позицію — звинувачував демократів і Джо Байдена в тому, що їм забракло політичної волі зупинити росію, проте в цілому підтримував допомогу Україні. Але в жовтні Шапіро радикально змінив позицію. Спочатку він написав колонку, в якій заявив, що, можливо, територіальні поступки України росії — не така погана ідея, щоб уникнути ядерної війни. Потім у своєму подкасті заявив, що Київ не має права приймати самостійні рішення, бо «не він оплачує цю війну». Тепер позиція Шапіро така — основні цілі США в Україні вже досягнуті, фінансову допомогу Україні треба припиняти, бо війна може тривати дуже довго.

Його колега по The Daily Wire, відомий праворадикальний публіцист Метт Волш висловлюється ще гостріше. Незадовго до лютневого вторгнення він написав: «Україна — не наша країна і не наша проблема. Кожен, хто ризикне війною з Росією заради якоїсь випадкової країни за 6 000 миль звідси, є дурнем або психопатом». У березні він звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той «штовхає США до світової війни». А зараз публічно закликає припинити фінансову допомогу Україні.

Мет Уолш розмовляє з учасниками «Саміту лідерства молодих жінок» у 2022 році, організованого Turning Point USA у Gaylord Texan Resort & Convention Center у Грейпвайні, штат Техас. Getty Images / «Бабель»

А сам журнал The Daily Wire перетворився на майданчик для розповсюдження фейків про Україну та війну. Так, наприклад, в одній із статей стверджується, що «український уряд вбиває українців, яких підозрюють у допомозі росії». Свою постійну рубрику в журналі має і вищезгаданий Джордан Пітерсон.

Чому ядерна параноя шкідлива Джордан Пітерсон, Бен Шапіро, Джо Роган та Джон Міршаймер усі разом апелюють до ядерної загрози. На їхню думку, росія не може програти — в такому разі вона просто застосує зброю масового ураження. Тому треба йти їй на поступки. Історик Тімоті Снайдер нещодавно опублікував колонку, в якій пояснив, чому ядерна параноя не просто зайва, а шкідлива для якісного аналізу ситуації: «Зараз нам складно побачити, як саме Україна добʼється перемоги, навіть якщо українці просуватимуться вперед. Це тому, що наша уява захоплена єдиним і досить малоймовірним варіантом закінчення війни: ядерним вибухом. Я думаю, що нас приваблює цей сценарій частково тому, що нам не вистачає інших варіантів, а це схоже на кінець. Однак використання грибоподібної хмари для завершення цього наративу викликає тривогу та заважає ясному мисленню. Зосередження уваги на цьому сценарії, а не на ймовірніших, заважає нам побачити, що відбувається насправді, і підготуватися до можливого майбутнього. Насправді ми не повинні забувати, наскільки українська перемога покращить світ, у якому ми живемо. [...] Піддавшись шантажу, ми самі створюємо собі загрозу, якої росія насправді не представляє. Ми починаємо обговорювати капітуляцію України, просто щоб зняти власний психологічний тиск».

Джон Міршаймер

На відміну від Пітерсорна чи Шапіро, Джон Міршаймер не з тих публічних інтелектуалів, які стали відомі за останні десять років. Він — знаний політолог, професор Чиказького університету. Його перша відома робота Conventional Deterrence вийшла ще у 1983 році. У ній він аналізував, як переконання осіб, які приймають рішення про результати війни, впливають на успіх або невдачу.

Міршаймер — автор теорії наступального реалізму. У своїй роботі 2001 року The Tragedy of Great Power Politics він стверджує, що міжнародні відносини залишаються хаотичними та анархічними, жодні домовленості та норми міжнародного права не стримують держави від агресії. Тому розрізняти держави треба лише за військовим потенціалом. Вже тоді Міршаймера критикували за те, що він майже не аналізує політичні режими та не бачить різниці між демократіями та диктатурами, звертаючи увагу лише на військову силу та агресивність зовнішньої політики.

З 2014 року Міршаймер послідовно звинувачує Захід, а не росію, у війні в Україні. У серпні 2022 року він дав інтервʼю індійському каналу CRUX, в якому заявив, що «Захід змусив Україну тицьнути російського ведмедя в око», і тепер путін не може програти. В іншому своєму виступі Міршаймер заявив, що «саме Захід у 2014 році вигадав міф про агресивність путіна». При цьому основною темою виступів та статей Міршаймера є ядерна війна, яка, на його думку, обовʼязково почнеться, якщо росія програє війну. Як саме це поєднується з тезою про те, що путін насправді не агресивний, пан професор не пояснює.

Джон Міршаймер виступає під час дискусії, організованої «Фондом політичних, економічних і соціальних досліджень» (SETA) у Вашингтоні, США. Getty Images / «Бабель»

Не дивно, що з такою позицією Джон Міршаймер став дуже популярним у російських медіа. На нього часто посилаються пропагандистські канали. А от американські колеги все частіше критикують Міршаймера. Аналітик та борець за ядерне роззброювання Джозеф Сірінсьйоне написав, що Міршаймер не бере до уваги найважливіше — базове право України оборонятися та будувати власне майбутнє. Історик та спеціаліст зі Східної Європи Клаус Ріхтер зазначив, що у Міршаймера, як і у багатьох його прихильників, заклик «почути усі сторони конфлікту» чомусь не передбачає, що треба почути, власне, Україну.

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