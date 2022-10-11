Vice: Ілон Маск говорив з путіним перед публікацією в Twitter «плану врегулювання» війни в Україні

Засновник компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск особисто говорив з президентом росії путіним перед публікацією серії твітів щодо його бачення «плану врегулювання» війни в Україні.

Про це пише Vice з посиланням на поштову розсилку від компанії політолога Яна Бреммера Eurasia Group, яка спеціалізується на вивченні політичних ризиків.

Бреммер пише, що Маск розповів йому про ультиматум путіна — президент рф готовий до переговорів, але лише в тому випадку, якщо Крим залишиться російським, Україна стане нейтральною державою, а також визнає анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Маск казав, що путін запевнив його у досягненні цієї мети за будь-яку ціну, у тому числі за рахунок застосування ядерної зброї. Така погроза лунала і у випадку заходу українських військ у Крим. Маск у відповідь сказав путіну, що «все має бути зроблено, щоб уникнути цього».

Крім того, Бреммер стверджує, що Маск відхилив прохання України про активацію систем супутникового звʼязку Starlink у Криму.

Сам Маск заперечив факт ймовірної нещодавньої розмови з пітуним про Україну. Він написав у Twitter, що спілкувався з президентом рф лише один раз 18 місяців тому і вів розмову про космос.