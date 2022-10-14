CNN: Компанія Ілона Маска повідомила Пентагон, що вже не може фінансувати Starlink в Україні

Компанія американського підприємця Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування своїх послуг в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.
Про це повідомляє CNN.
Документи, які отримав CNN, показують, що у вересні SpaceX відправила листа до Пентагону, в якому йшлося, що вона більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink в Україні, як раніше. Лист також містив прохання до Пентагону взяти на себе фінансування використання Starlink в Україні, яке «коштуватиме понад $120 мільйонів до кінця року і може коштувати приблизно $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців».
«Ми не в змозі надалі передавати термінали в дар Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав директор SpaceX з державних продажів у Пентагон у вересневому листі.
Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону, і один високопоставлений представник міністерства оборони сказав CNN, що SpaceX «має нахабство виглядати героями».
Також серед документів SpaceX, які компанія надіслала Пентагону і з якими ознайомився CNN, є нібито прямий запит від липня місяця від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.
Згідно з даними SpaceX, які компанія надала Пентагону, майже 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були оплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували майже 30% підключення до інтернету, яке, за словами SpaceX, коштує $4 500 на місяць за одиницю (Ілон Маск писав у Twitter, що в Україні приблизно 25 тисяч терміналів).
- 6 жовтня американська газета The Financial Times писала, що українські військові скаржаться на перебої в роботі Starlink на передовій, це ускладнює деокупацію. Волонтер Роман Сініцин, який займається забезпеченням українських військових системами Starlink, сказав, що проблема могла виникнути через спроби SpaceX запобігти її неправомірному використанню російськими військовими. Він стверджує, що збої спостерігалися в нещодавно звільнених районах, про взяття яких ЗСУ офіційно не повідомляли.