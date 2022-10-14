CNN: Компанія Ілона Маска повідомила Пентагон, що вже не може фінансувати Starlink в Україні

Компанія американського підприємця Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування своїх послуг в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.

Про це повідомляє CNN.

Документи, які отримав CNN, показують, що у вересні SpaceX відправила листа до Пентагону, в якому йшлося, що вона більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink в Україні, як раніше. Лист також містив прохання до Пентагону взяти на себе фінансування використання Starlink в Україні, яке «коштуватиме понад $120 мільйонів до кінця року і може коштувати приблизно $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців».

«Ми не в змозі надалі передавати термінали в дар Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав директор SpaceX з державних продажів у Пентагон у вересневому листі.