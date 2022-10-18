Маск: SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном інтернету Starlink для України

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія відкликала заявку, подану Пентагону, на оплату супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України.
Про це він написав у Twitter.
«SpaceX уже відкликала свій запит на отримання фінансування», — написав він, коментуючи статтю видання Politico, в якій йшлося про те, що Пентагон може взяти на себе оплату інтернету від Starlink для ЗСУ.
Крім того, Маск розповів, що в Україну було відправлено 25,3 тисячі терміналів Starlink, але наразі оплачується лише 10 630 з них.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink.
- Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX вже не в змозі.