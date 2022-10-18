Маск: SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном інтернету Starlink для України

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія відкликала заявку, подану Пентагону, на оплату супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України.

Про це він написав у Twitter.

«SpaceX уже відкликала свій запит на отримання фінансування», — написав він, коментуючи статтю видання Politico, в якій йшлося про те, що Пентагон може взяти на себе оплату інтернету від Starlink для ЗСУ.

Крім того, Маск розповів, що в Україну було відправлено 25,3 тисячі терміналів Starlink, але наразі оплачується лише 10 630 з них.