«Бізнес має право на власні стратегії». В ОП заявили, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink

В Офісі президента відреагували на заяву Ілона Маска про плани відмовитись фінансувати супутниковий інтернет від Starlink.
Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter, що заява Маска зрозуміла.
«Давайте будемо чесними. Подобається нам це чи ні, але Ілон Маск допоміг нам пережити найкритичніші моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, щоб продовжити роботу Starlink. Ми очікуємо, що компанія забезпечить стабільний зв’язок до кінця переговорів», — написав Подоляк.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму Telegram, що «термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати».
- 14 жовтня CNN повідомило, що SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.
- Згодом Ілон Маск підтвердив плани про відмову фінансувати Starlink в Україні. «SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нераціонально», — написав Маск у Twitter.