«Бізнес має право на власні стратегії». В ОП заявили, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink

В Офісі президента відреагували на заяву Ілона Маска про плани відмовитись фінансувати супутниковий інтернет від Starlink.

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter, що заява Маска зрозуміла.

«Давайте будемо чесними. Подобається нам це чи ні, але Ілон Маск допоміг нам пережити найкритичніші моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, щоб продовжити роботу Starlink. Ми очікуємо, що компанія забезпечить стабільний зв’язок до кінця переговорів», — написав Подоляк.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму Telegram, що «термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати».