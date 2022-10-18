Politico: Пентагон обговорює можливість оплати інтернету Starlink для України

Міністерство оборони США розглядає можливість оплати роботи супутникової мережі інтернету Starlink в Україні.
Про це пише Politico з посиланням на двох американских чиновників, які задіяні у обговоренні цього питання.
Обговорюється включення цієї оплати у ініціативу Ukraine Security Assistance Initiative, через яку відбувається постачання зброї та обладнання українським військовим. За нею уряд США фінансує контракти з фірмами на постачання зброї та обладнання.
У Євросоюзі вже обговорюють можливість оплати супутникового інтернету Starlink для України. Ця тема піднімалася під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink.
- Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX вже не в змозі.