Politico: Пентагон обговорює можливість оплати інтернету Starlink для України

Міністерство оборони США розглядає можливість оплати роботи супутникової мережі інтернету Starlink в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на двох американских чиновників, які задіяні у обговоренні цього питання.

Обговорюється включення цієї оплати у ініціативу Ukraine Security Assistance Initiative, через яку відбувається постачання зброї та обладнання українським військовим. За нею уряд США фінансує контракти з фірмами на постачання зброї та обладнання.

У Євросоюзі вже обговорюють можливість оплати супутникового інтернету Starlink для України. Ця тема піднімалася під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС.