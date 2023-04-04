Трампу офіційно оголосили обвинувачення — він провину не визнав

Сорок пʼятому президенту США Дональду Трампу офіційно висунули звинувачення у фальсифікації ділових документів з метою приховати компромат і незаконну діяльність. Після цього його звільнили з-під формального арешту.

Обвинувальний акт містить 34 пункти обвинувачення.

Усі звинувачення, висунуті проти Трампа, відносяться до злочинів класу Е, які є найнижчою категорією кримінальних злочинів у Нью-Йорку і передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Згідно із законодавством Нью-Йорка, фальсифікація ділової документації зазвичай є кримінальним злочином. Але прокурори можуть посилити обвинувачення, якщо вони вважають, що особа фальсифікувала ділову документацію для вчинення іншого злочину або щоб приховати злочин.

Експрезидент США не погодився з жодним із пунктів обвинувачення, після чого покинув залу суду. Він проігнорував запитання журналістів й одразу сів у авто, яке має відвезти його до аеропорту Ла Гвардія, звідки він вирушить до своєї резиденції у Флориді.

Наступне очне слухання у справі Трампа призначено на 4 грудня в Нью-Йорку.

Справа Дональда Трампа

Трампа звинувачують у справі про порноакторку Стормі Деніелс, якій він заплатив, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. У 2016 році, під час передвиборчої кампанії, порнозірка звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман із Трампом. Нібито вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання. Однак платив їй адвокат Трампа Майкл Коен із власних коштів. Для цього він створив окрему компанію-одноденку, а платіж оформили як «юридичні витрати». Прокурори вважають, що це може вважатися як підробкою документів, так і спробою ввести виборців в оману.