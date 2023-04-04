Дональда Трампа заарештували перед початком засідання суду. Йому висунуть звинувачення за 33 пунктами

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Офісу окружного прокурора Манхеттена, його заарештували. Далі його доставлять до зали суду, де офіційно висунуть звинувачення.

Про це повідомляє CNN.

Телеканал пише, що це формальне затримання перед висуненням звинувачень. Кайданки Трампу не надіватимуть, проте візьмуть у нього відбитки пальців.

У чому саме звинувачуватимуть Трампа і який злочин він нібито вчинив — оголосять найближчим часом. Імовірно, йому висунуть звинувачення за понад 30 пунктами, повʼязаними із шахрайством у бізнесі, у рамках розслідування виплат порноакторці Стормі Стормі Деніелс у розпал президентської кампанії 2016 року.