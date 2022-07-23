Війна. Окупанти обстріляли Словʼянськ, США дають Україні HIMARS і дрони Phoenix Ghost, підписано «Зернову угоду». День 150: онлайн «Бабеля»

Війська росії знову обстріляли касетними снарядами житлові квартали Словʼянська, поранивши цивільних. Окупанти в Херсонській області хочуть встановити понтонну переправу через Дніпро після ударів по Антонівському мосту. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $270 мільйонів — ЗСУ отримають ще чотири РСЗВ HIMARS і 580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost. Крім цього, додатково Україні виділять $175 мільйонів на зброю та навчання військових. Президент Володимир Зеленський зазначив, що західна зброя зменшила щоденні втрати ЗСУ — в середньому вони скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу. Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна. Про головні події сто сорок дев’ятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 22 липня — тут).