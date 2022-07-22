HIMARS і дрони Phoenix Ghost. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

У Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $270 мільйонів.
Про це заявив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає The Washington Post.
Новий пакет включає в себе чотири РСЗВ HIMARS (у України наразі їх 12) і боєприпаси до них, ще 580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost (раніше США передали 121 одиницю), 36 тисяч боєприпасів для артилерії та протитанкове озброєння. Щодо останніх двох пунктів пакету повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.
Крім того на сайті Білого дому оголосили про додаткове виділення Україні $175 мільйонів на зброю та навчання українських військових.
- 20 липня голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі за підсумками четвертої зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що Україні Сполучені Штати і союзники мають загалом надати 20 реактивних систем залпового вогню. Дванадцять з них Україна вже має — це HIMARS.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що США передадуть ЗСУ ще чотири HIMARS. З урахуванням нових поставок Україна загалом матиме 16 таких РСЗВ.
- Також Україні обіцяють дві системи ППО NASAMS.