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Пентагон оприлюднив повний перелік наданого Україні озброєння

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Адміністрація президента США Джо Байдена від початку його правління надала Україні військову допомогу на загальну суму $6,3 млрд.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Там також нагадали, що 15 червня США вирішили виділити новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.

Повний перелік наданих Україні озброєнь від серпня 2021 року:

  • понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
  • понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
  • понад 20 000 інших протитанкових систем;
  • понад 700 тактичних БПЛА Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних машин для евакуації техніки;
  • РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;
  • 200 бронетранспортерів M113;
  • понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;
  • понад 50 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
  • 75 000 комплектів бронежилетів та касок;
  • 121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні кораблі берегової оборони;
  • 22 контрартилерійські радари;
  • 4 протимінометні радари;
  • 4 радари повітряного спостереження;
  • 2 системи Harpoon берегової оборони;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні захищені системи звʼязку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги;
  • електронне обладнання для придушення перешкод;
  • польове обладнання та запасні частини;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони.