Пентагон оприлюднив повний перелік наданого Україні озброєння

Адміністрація президента США Джо Байдена від початку його правління надала Україні військову допомогу на загальну суму $6,3 млрд.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Там також нагадали, що 15 червня США вирішили виділити новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.

Повний перелік наданих Україні озброєнь від серпня 2021 року:

понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;

понад 6 500 протитанкових систем Javelin;

понад 20 000 інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних БПЛА Switchblade;

126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;

108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

19 тактичних машин для евакуації техніки;

РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;

200 бронетранспортерів M113;

понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;

понад 50 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів та касок;

121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні кораблі берегової оборони;

22 контрартилерійські радари;

4 протимінометні радари;

4 радари повітряного спостереження;

2 системи Harpoon берегової оборони;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні захищені системи звʼязку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги;

електронне обладнання для придушення перешкод;

польове обладнання та запасні частини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони.