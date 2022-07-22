«Зернова угода». Міністр інфраструктури Кубраков пояснив, як відбуватиметься інспекція суден

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков роз’яснив, як відбуватиметься інспекція судна із зерном на експорт в рамках підписаної в Стамбулі угоди.

Про це він написав у Facebook.

Йдеться про розблокування трьох портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Саме з них буде йти експорт. Під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Туреччини, України, ООН та російської федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу. Інспектувати будуть винятково в гаванях, на вході та виході турецької протоки Босфор.

Контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт, зерна та пов’язаних із ним харчових продуктів не передбачається.

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга опублікував у Facebook фотокопію англійського оригіналу підписаних у Стамбулі домовленостей.