Допомагає західна зброя. Зеленський заявив про зменшення щоденних втрат на фронті

Володимир Зеленський в інтервʼю американському виданню The Wall Street Journal заявив, що щоденні втрати української армії скоротилися за рахунок постачання західного озброєння та ефективного його використання на фронті.

За словами президента, у травні-червні щоденні втрати армії становили від 100 до 200 бійців. Він пояснює це тим, що на той час росія щодня могла випускати близько 12 тисяч артилерійських снарядів, а Україна лише тисячу або дві.

Тепер, як зазначає Зеленський, ЗСУ можуть запускати до шести тисяч снарядів на день, а росія, навпаки, стикається з нестачею боєприпасів. Відтак втрати ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.

Президент нагадав, що Україна засекретила дані про втрати своїх бійців та бійчинь, але запевнив — вони менші, ніж у росії [за останніми даними ідеться про 39 тисяч убитих росіян].

Серед іншого Зеленський виступив проти можливого припинення вогню, доки Україна не поверне всі захоплені території.