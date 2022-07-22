Втрати армії росії в Україні сягнули 39 000 вбитими

Станом на 22 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 39 000 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також армія рф втратила:
- 1 704 танки;
- 3 920 бойових броньованих машин;
- 863 артилерійські системи;
- 251 реактивну систему залпового вогню;
- 113 засобів протиповітряної оборони;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 2 803 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 713 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 72 одиниці спеціальної техніки;
- 167 крилатих ракет.