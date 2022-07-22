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Втрати армії росії в Україні сягнули 39 000 вбитими

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 22 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 39 000 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також армія рф втратила:

  • 1 704 танки;
  • 3 920 бойових броньованих машин;
  • 863 артилерійські системи;
  • 251 реактивну систему залпового вогню;
  • 113 засобів протиповітряної оборони;
  • 221 літак;
  • 188 гелікоптерів;
  • 2 803 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 713 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 72 одиниці спеціальної техніки;
  • 167 крилатих ракет.