Війна. На Одещині й у Кременчуці розібрали завали після ударів рф, ЗСУ знищили залишену на Зміїному техніку росіян, у тюрмах «днр» перебувають понад 10 тисяч цивільних з Маріуполя. День 130: онлайн

У місті Кременчук Полтавської області завершили розбирати завали торгового центру «Амстор», по якому росія вдарила ракетами. Унаслідок обстрілу загинула 21 людина. У селищі Сергіївка Одеської області теж завершили розбирати завали житлового будинку та бази відпочинку після ударів рф. Відомо про 21 загиблого та 39 поранених. Головнокомандувач ЗСУ показав, як Bayraktar знищив на Зміїному залишену техніку росіян, а Маріупольська міська рада повідомила, що в тюрмах на окупованій частині Донецької області перебувають понад 10 тисяч цивільних маріупольців. Про головні події сто тридцятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 2 липня — тут).