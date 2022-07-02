Головнокомандувач ЗСУ показав, як Bayraktar знищив на Зміїному залишену техніку росіян

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи ударного безпілотника Bayraktar TB2 по російських цілях на острові Зміїний.

На відео можна бачити, як безпілотник знищує паливозаправник, автотранспорт, склад і реактивну систему «Торнадо-Г», які росіяни залишили, коли тікали.

«Окупанти вчора спробували розбомбити свої позиції за допомогою авіаударів, але традиційно не впоралися з поставленим завданням. Тому ми вирішили допомогти їм остаточно евакуюватися з острова», — зазначив Залужний.

1 липня Залужний повідомив, що два російські літаки Су-30 вдарили по Зміїному фосфорними снарядами. Імовірно, вони хотіли знищити техніку, яку залишили там.