В Одеській області розібрали завали після російського удару ракетами

У селищі Сергіївка Одеської області завершили розбирати завали житлового будинку та бази відпочинку, по яких росія вдарила ракетами.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій області.
«Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалів у дев’ятиповерхівці та будівлі бази відпочинку завершено», — йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про 21 загиблого та 39 поранених.
- У ніч на 1 липня окупанти завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини. Ракети влучили в житловий будинок та бази відпочинку.