У тюрмах «днр» тримають понад 10 тисяч цивільних мешканців Маріуполя. Мер просить ООН про допомогу

У тюрмах на окупованій частині Донецької області перебувають понад 10 тисяч цивільних маріупольців. Про це Маріупольська міська рада повідомила 2 липня.

Цивільних затримали російські окупанти та розподілили по чотирьох тюрмах — двох в Оленівці, у Донецькому СІЗО та в Макіївці.

Люди по десятеро закриті в тісних камерах 2 на 3 метри. Маріупольці майже не отримують води та їжу, їх не водять на вулицю. Міська рада наголошує, що люди не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування — від психологічної до фізичної.