У Кременчуці розібрали завали ТЦ «Амстор» — російська ракета вбила 21 людину

У місті Кременчук Полтавської області завершили розбирати завали торгового центру «Амстор», по якому росія вдарила ракетами.
Про це вдень 2 липня повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Унаслідок ракетного обстрілу загинула 21 людина. Також постраждали 66 людей, 26 з яких шпиталізували. Усього рятувальники виявили 29 фрагментів тіл, їх ідентифікуватимуть за допомогою ДНК-аналізу.
Перед цим мер міста Віталій Малецький повідомив, що сімʼям загиблих виплатять по 100 тисяч гривень компенсацій, також виділили кошти на оплату поховання всіх загиблих.
- Удень 27 червня росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук. До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей, але коли вона почалася, багато з них встигли вийти з торгового центру, однак там залишалися працівники та частина відвідувачів. Били росіяни ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали з Курської області.
- Служба безпеки України вже встановила імена російських льотчиків, які вдарили по торговому центру, їм загрожує довічне увʼязнення.