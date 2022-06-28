Поліція вже встановила імена російських льотчиків, які вдарили по торговому центру у Кременчуку

Українські правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговому центру у Кременчуку Полтавської області.
Про це на брифінгу у вівторок, 28 червня, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
«За цей злочин буде покараний не лише путін, але й безпосередні виконавці. Кримінальне провадження веде Служба безпеки України. Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли», — заявив Денис Монастирський.
Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару по торговому центру у Кременчуку, передбачає довічне увʼязнення.
- Удень 27 червня росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук. До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей, але коли вона почалася, то багато з них встигли вийти з торгового центру, однак у ТРЦ залишалися працівники та частина відвідувачів. Били росіяни ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали з Курської області. Наразі відомо про щонайменше 21 загиблого.