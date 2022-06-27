Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку. Вибухи пролунали і в Полтаві

Російські ракети влучили в місто Кременчук (Полтавська область). Також вибухи пролунали в Полтаві. У цей період по Україні тривала повітряна тривога.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що ракети влучили в цивільний обʼєкт. Є постраждалі, але подробиці наразі з’ясовуються.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що ракети влучили в ТЦ «Амстор».

Мер міста Віталій Малецький заявив, що удар прийшовся в дуже людне місце, яке «на 100% немає відношення до військових дій». Він додав, що вже відомо про загиблих.

Про вибухи в Полтаві повідомив мер міста Олександр Мамай. Подробиць поки немає.