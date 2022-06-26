Війська росії завдали два ракетних удари по Черкащині — одна людина загинула

Війська росії приблизно об 11:30 завдали два ракетних удари по околицях Черкас.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Поблизу обласного центру впали дві ракети. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинула одна людина і ще п’ятеро людей постраждали. Інших подробиць Табурець не повідомив.