Війська росії завдали два ракетних удари по Черкащині — одна людина загинула

Війська росії приблизно об 11:30 завдали два ракетних удари по околицях Черкас.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Поблизу обласного центру впали дві ракети. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинула одна людина і ще п’ятеро людей постраждали. Інших подробиць Табурець не повідомив.
- 26 червня о 06:30 російські війська завдали ракетного удару по Києву. У місті пролунали чотири вибухи, після чого в деяких районах зникло водопостачання. Одна з ракет впала на житлову девʼятиповерхівку в Шевченківському районі, зруйнувавши верхні поверхи. Загинула одна людина і ще пʼятеро постраждали. Серед них 7-річна дитина.
- Ще одна ракета впала поряд з будинком у дворі дитячого садка.