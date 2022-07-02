Війна. На Одещині після ракетного удару окупантів загинули понад 20 людей, у Маріуполі знайшли нову братську могилу цивільних, США нададуть сучасні системи ППО. День 129: онлайн

У ніч на пʼятницю окупанти завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини. Ракети влучили в житловий будинок та бази відпочинку. Жертвами атаки стала 21 людина, поранення дістали 39 людей. У Лівобережному районі Маріуполя знайшли нову братську могилу з понад 100 тілами мирних жителів. Поруч з нею окупанти розбирають завали, однак про перепоховання тіл наразі не йдеться. Також у пʼятницю США оголосили про новий пакет допомоги на $820 мільйонів. До нього включили боєприпаси до реактивних систем HIMARS, а також дві системи протиповітряної оборони NASAMS. Про головні події сто двадцять девʼятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 1 липня — тут).