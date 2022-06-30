Війна. Україна визволила з полону 95 захисників «Азовсталі», окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці в Миколаєві, НАТО визнало росію головною загрозою. День 127: онлайн

У середу Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про звільнення з російського полону 144 українських бійців. Серед них — 95 захисників Маріуполя, зокрема 43 бійці полку «Азов». Зранку окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві, унаслідок якого пʼятеро людей загинули, ще пʼятеро поранені. Також у середу на саміті НАТО затвердили нову стратегічну концепцію до 2030 року, яка офіційно визнає росію головною загрозою для безпеки союзників. Про головні події сто двадцять сьомого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 29 червня — тут).