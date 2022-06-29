Війна. Від удару по Кременчуку загинули понад 20 людей, США забороняють імпорт російського золота, Україна провела новий обмін полоненими з росією. День 126: онлайн

У вівторок, 28 червня, стало відомо, що після удару по торговому центру в Кременчуку, який стався напередодні, загинула щонайменше 21 людина. По медичну допомогу звернулися 59 людей, з них 25 госпіталізували. Рятувальники розібрали понад 70% завалів. Також у вівторок США оголосили про нові санкції проти росії. Зокрема, під забороною опинився імпорт російського золота до Штатів, обмеження стосуватимуться й 70 компаній, важливих для оборонного сектора рф. Крім того, у Миколаївській області відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Додому повертаються 16 українських військовослужбовців — 2 офіцери та 14 солдатів, а також один цивільний. Про головні події сто двадцять шостого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 28 червня — тут).