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Війна. Від удару по Кременчуку загинули понад 20 людей, США забороняють імпорт російського золота, Україна провела новий обмін полоненими з росією. День 126: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Від удару по Кременчуку загинули понад 20 людей, США забороняють імпорт російського золота, Україна провела новий обмін полоненими з росією. День 126: онлайн

Знищені будинок і танк після обстрілу села Мала Рогань під Харковом, 27 червня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

У вівторок, 28 червня, стало відомо, що після удару по торговому центру в Кременчуку, який стався напередодні, загинула щонайменше 21 людина. По медичну допомогу звернулися 59 людей, з них 25 госпіталізували. Рятувальники розібрали понад 70% завалів. Також у вівторок США оголосили про нові санкції проти росії. Зокрема, під забороною опинився імпорт російського золота до Штатів, обмеження стосуватимуться й 70 компаній, важливих для оборонного сектора рф. Крім того, у Миколаївській області відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Додому повертаються 16 українських військовослужбовців — 2 офіцери та 14 солдатів, а також один цивільний. Про головні події сто двадцять шостого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 28 червня — тут).