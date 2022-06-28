Війна. Окупанти вдарили ракетами по торговому центру в Кременчуку, ЗСУ знову знищили росіян на Зміїному, США обіцяють Україні сучасні системи ППО. День 125: онлайн

У понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуку. Станом на вечір відомо про 13 загиблих та понад 50 поранених. Ракети випустили з Курської області росії. Також у ніч на понеділок українські військові завдали понад 10 точних ударів по острову Зміїний, знищивши зенітно-гарматний ракетний комплекс ворога «Панцир-С1». Окрім цього, радник президента США з нацбезпеки Джон Салліван заявив, що Україна отримає американські системи протиповітряної оборони. Ймовірно, йдеться про NASAMS — зенітно-ракетні комплекси для ураження повітряних цілей на дальності 20 км (у новітніх версіях — до 40 км). Про головні події сто двадцять четвертого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 27 червня — тут).