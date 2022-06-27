Війна. Війська рф ударили ракетами по Києву, Харкову та Черкасах, росія збільшує військову присутність у білорусі, лідери G7 пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з рф. День 124: онлайн

У Києві пролунала серія вибухів ― окупанти вдарили по місту ракетами, одна з них влучила в девʼятиповерхівку в Шевченківському районі. Четверо людей потрапили до лікарні, в тому числі семирічна дівчинка, її батько загинув. Вночі рашисти обстрілювали житлові райони Харкова, а приблизно об 11:30 завдали два ракетних удари по околицях Черкас. Окупанти планують нарощувати чисельність тактичної авіації в білорусі, офіційно — для спільного патрулювання повітряного простору та навчань. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі. Лідери G7 на саміті в Баварії пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з росією. Про головні події сто двадцять четвертого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 26 червня — тут).