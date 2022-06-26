Лідери G7 пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з росією

Лідери G7 на саміті в Баварії пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з росією, йдеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Баварії.

Про це пише Bloomberg.

«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у тексті проєкту заяви.

Лідери G-7 також зважують можливість використання доходів від мит ​​на імпорт з росії для підтримки України.