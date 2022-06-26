Розвідка: росія збільшує військову присутність у білорусі

Війська pосії збільшують свою присутність у білорусі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України
Керівництво Гомельської області попереджено про ймовірність повернення підрозділів рф. Одночасно росіяни планують нарощувати чисельність тактичної авіації в білорусі. Офіційно — для спільного патрулювання повітряного простору та навчань. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.
З 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Водночас анонсовані раніше в білоруських ЗМІ заняття з резервістами не проводяться. Самих резервістів наразі використовують на господарських роботах.
- 22 червня українська розвідка повідомляла, що наразі загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. На кордоні з Україною білорусь утримує до семи батальйонів — це приблизно 3,5—4 тисячі особового складу. Крім цього, армія білорусі розмістила у прикордонних з Україною районах деревʼяні муляжі танків — аби продемонструвати свою присутність.
- Водночас розвідка повідомляє, що росія планує низку провокацій і терактів на території білорусі, аби втягнути країну у війну проти України.